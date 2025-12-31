¡Ú»ÍÌÌÁ¿²Î¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤³¤ì¤ÏÀµ²ò¤·¤¿¤¤´Á»ú¡ª
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÎÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤á¤ó¤½¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
»ÍÌÌÁ¿²Î¤È¤Ï¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤¬Å¨¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£
µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô