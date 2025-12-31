¡Ú¹ÈÇò¡ÛNumber_i¡ÖGOD_i¡×¥Ñ¥Õ¥©¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëNumber_i¤Ï¡¢¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÈäÏª¤·¤¿¡ÖGOD_i¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ë³Ð¸ç¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ë¤È¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿·¶ÃÏ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡£Â¿¤¯¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö!?¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Î±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö²¿²ó¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡×¡¢¡Ö¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£