µÈÎÉÂçÌï¡¡¹ñÆâºÇÂ®¥¿¥¤5ÀïÌÜÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¡Ö½Õ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡×²þ¤á¤ÆÀë¸À¡ÖÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé7°Ì ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé7°Ì¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2²ó27ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢WBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£24Ç¯6·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡Ê°úÂà¡Ë¤ËÊÂ¤ÓÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±µÈÎÉ¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢½Õ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Î¤´¤È¤¯ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿µÈÎÉ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÏÃÂê¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¡Ë¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤ÈÈ±·Á¤¬¤º¤Ã¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¥¥ã¥é¤ÎµÈÎÉÂçÌï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Î¤¿¤áº£²ó½é¤á¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ë³¬µé¤ò²¼¤²¤¿¡£Ìó10¥¥í¤Î²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÊÂÎ½Å¤Î¡ËÍî¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹ÂÐºö¤è¤ê¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£ÅìÇÀÂç¤È¥¸¥à¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢¡ÖµÈÎÉÂçÌï¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Û¡¼¥×¤«¤é¼çÌò¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ»þÂå¤Ë3ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÁ°WBA²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÀ¤³¦Àï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹â¸«¤¬12·î17Æü¤ÎÅý°ìÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢É¸Åª¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖWBA¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ø¡È²¦¼ê¡É¡£¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëµÈÎÉ¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤ÎÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£