¡Ú¹ÈÇò¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄ¤â¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×ÂçÀä»¿¤Î²Î¾§
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡ÖÎøÉ÷¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡¡ÖÎøÉ÷¡×¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£´öÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¾ðË¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Éû²»À¼´ë²è¡Ø¹ÈÇò¥¦¥é¥È¡¼¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆÏ¤¯²ÎÀ¼¡×¤È¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¶Ê½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤ÈÄù¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡ÖÎøÉ÷¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡¡ÖÎøÉ÷¡×¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£´öÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¾ðË¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£