¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¤Î¡È»ÅÁð¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¤Ï¡¢·É°¦¤¹¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡×¤ò¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¾§±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÇØ¸å¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿Èþ¶õ¤µ¤ó¤Ø°ìÎé¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¾§¤·¤¿É¹Àî¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Î°¦»¸»¸¤ÏÞú¤ß¤¤¤ë¤Í¡×¡ÖÈþ¶õ¤µ¤ó¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤«¤é²Î¤¦É¹Àî¤¤è¤·¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤É¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¯²Î¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
