¡Ú¹ÈÇò¡Ûaespa½é½Ð¾ì¡¡¼Âà¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã´Åö¡¡º®Íð¤Ê¤¯½ÐÈÖ½ª¤¨¤ë
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa(¥¨¥¹¥Ñ)¡×¤¬½é½Ð¾ì¡£Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ë3¿Í¤Ç¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡aespa¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤È´Ú¹ñ¿Í¤Î¥«¥ê¥Ê¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¸¥¼¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¡£¡ÖWhiplash¡×¤Ï³Ú¶Ê½ªÈ×¤Î¥¸¥¼¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥¼¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤È¤·¤ÆÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬ÉÔºß¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÂ¾¤Î3¿Í¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£Âç¤¤Êº®Íð¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡aespa¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥×¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¤É¤¦¡©¡×¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¡¢¥¥Î¥³±À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥é¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡aespa¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ïaespa¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷2ÆüÁ°¤Î29Æü¤Ëaespa¤¬¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£