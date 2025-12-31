¡Ú¹ÈÇò¡Û£³Ç¯¤Ö¤êKing¡õPrinceÍèÇ¯¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÀÀ¤¦¡ÖÍèÇ¯¤â¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎKing¡õPrince¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¡¢¡È¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¤È¤â¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¡¢üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¦Í§¾ð¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤âÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¡¢°½À¥¤µ¤ó¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È»Ê²ñ¤Î3¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2¿Í¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¡¢¥ß¥Ë¡¼¤äÂçÀª¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ßÃÅ¡£²ñ¾ì¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë¤â¾Ð´é¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡¡º£Ç¯¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬SNS¤òÈ¯Ã¼¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£üâ¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê·Ê¿§¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¥ß¥Ã¥¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£±ÊÀ¥¤â¡Ö¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎºîÉÊ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤Î³èÆ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£üâ¶¶¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡£º£Ç¯¤¬ËþÂ¤¹¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¹ÈÇò¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¡¢2¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡¢±ÊÀ¥¤â¡Öº£Ç¯¤¬¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â³Æ½ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤³¤ÎÆü¤Ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£