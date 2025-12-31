¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤À¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÂ®¤½¤¦¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤Ë¡ª ¥¤¥ó¥É¤«¤éµÕÍ¢Æþ¤¹¤ë¡È¼ã¼Ô¸þ¤±¡É¤Î¡Ö¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡2025Ç¯10·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS2025¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö0¦Á¡Ê¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤ÎCES¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¼¡À¤ÂåEV¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¼¥í¥µ¥ë¡¼¥ó¤ä¥¼¥íSUV¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦Å¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¼¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖThin, Light, and Wise¡ÊÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¸¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Çö·¿¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢·ÚÎÌ²½¤ÎÅ°Äì¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ»½Ñ¤äADAS¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JMS2025¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2027Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤ä¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¼¥í¥µ¥ë¡¼¥ó¤ä¥¼¥íSUV¤È¤È¤â¤Ë¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÆ³Æþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡JMS2025¤Î²ñ¾ì¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬ÁÀ¤¦¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óY¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¤·Á¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò¡¢¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏÌÌ¹½À®¤Ë¤è¤ëÌÀ²÷¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¾¤Î2¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡ÀìÍÑ¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤ÎÇö·¿¥¥ã¥Ó¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÁ´Ä¹¤¬Ã»¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î2³ä¤¬ÆüËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥»¥¢¥ó½ô¹ñ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤ä¥¢¥»¥¢¥ó»Ô¾ì¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¥â¥À¥ó¤Ê³°¸«¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ï¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¼¥í¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤¿»Ñ¡×¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¼¥íSUV¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÂ¤·Á¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Â®¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶Åª¤Ê³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎEV³¦·¨¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¡Ö»ÔÈÎ²½¤¬ÌÜÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎÌ»º¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸»ºÇØ·Ê¤ä»Ô¾ìÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Ô¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡Ö¥¤¥ó¥ÉÀ½¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥É¤òEV¤ÎÍ¢½ÐµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤Î»ÑÀª¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎSUV¤È¤·¤Æ¤Ï¸åÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²Á³ÊÀßÄê¤È¡¢ASIMO OS¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö°Õ³°¤È¹¥¤¤«¤â¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÁØ¤âÂ¿¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë»Ô¾ì¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£