¡ãÈó¾ï¼±¤Ê¿ÆÇ§Äê¡©¡äÍ§Ã£¤Î²È¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¬»Ò¡£Áê¼ê¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡ÖÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä
»Ò¤É¤â¤¬Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿Â¦¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤Ï¹â³ØÇ¯¤Ç¤¹¡£Ãç¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éLINE¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ó²ó¤·¤ËÌÂÏÇ¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÌÜÅö¤Æ¤ËÄ¹»þ´Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë²È¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÎé¤ÎÏ¢Íí¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¼Õºá¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
Í§Ã£¤Î¿Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê²æËý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ØÄ¾ÀÜ¶ì¾ð¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼Õºá¤¬É¬Í×¡£Áê¼ê¤Î»Ò¤ÈÃç¤è¤·¤Ç»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÇÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËèÆüÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÅÏ¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Ä¾ÀÜ¶ì¾ð¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤âÁêÅö²æËý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤è¡Ù
¡ØÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤Î¿Æ¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿©¤ÙÊª¤â°û¤ßÊª¤â¡¢²¿¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î»Ò¤ò²È¤Ë¾·¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê¸Â³¦¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
²È¤ËÍ§Ã£¤¬¤¯¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Ï¤ª²Û»Ò¤ä°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Î¿Æ¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Â¾¤Ë¤â²È¤ÎÃæ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤äµ¢¤ë»þ´Ö¤Ê¤Éµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡ØÁê¼ê¤Ï³Ø¹»¤òÄÌ¤µ¤º¤ËÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃç¤è¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡ÖÆþ¤ê¿»¤ê¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤á¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤«¤é¤Ï¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ3,000±ß¤¯¤é¤¤¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÅÏ¤¹¡Ù
¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Î¥Þ¥Þ¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¿¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤ÏÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éÁ°¤â¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤¦¤Á¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¼Õºá¤ÏLINE¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤óÃí°Õ¤·¤Æ¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ªÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Õºá¤ÏLINE¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀLINE¤Ç¼Õ¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤º¤Ë
¡Ø¤¦¤Á¤ÏËèÆü¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡£¼Õºá¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊý¤¬´ò¤·¤¤¤«¤â¡Ù
²È¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢¼Õºá°Ê¾å¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊý¤¬´ò¤·¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¼Õ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¶²½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÊý¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤¬±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÌäÂê¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡ª
¡Ø¡Ö¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¸å¤í¤á¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ§Ã£¤È¤Ï¸ø±à¤ÇÍ·¤Ó¡¢¤È¤¤É¤Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£