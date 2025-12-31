¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¡Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó±ÇÁü¤Ë°ìÎé¤·¤Æ¡Ö°¦»¸»¸¡×Ç®¾§¡¡¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡Öµã¤¤¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï25ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²Î¾§Á°¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ë°ìÎé¤·¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ë°ìÎé¤·¤Æ¤«¤é²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë°ìÎé¤·¤¿¤È¤³¤í¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÍÍ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¤Ò¤Ð¤êÍÍ¤Ë°ìÎé¤·¤¿½Ö´Öµã¤¤¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°¦»¸»¸¤Ï°ÊÁ°¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤Ê²Î¤Ç¤¹¡ª½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£