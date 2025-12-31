¡Ú¹ÈÇò¡Ûaespa¡¢3¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡NINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð±é¼Âà¡¡2ÆüÁ°¤Ë¤Ï²áµî¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿NINGNING¤ò½ü¤¯3¿Í¤Ç¡ÖWhiplash¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï29Æü¡¢aespa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢NINGNING¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢aespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëNINGNING¤¬¡¢2022Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤¬¡¢¥¥Î¥³±À¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢29Æü¤Ë¡Öaespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸½ºßNINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢NHK¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤ÏKARINA¡¢GISSELE¡¢WINTER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡aespa¤Ï¡¢KARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¡¢WINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢GISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¡¢NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯11·î¡¢¡ÖBlack Mamba¡×¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯7·î¡¢ÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHot Mess¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWhiplash¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖWhiplash¡×¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥¼¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
