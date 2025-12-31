¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥í¥´ ¡ÊC¡ËNHK

¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬º£Ç¯¤â¹Ô¤¦¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µ­Ï¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Îµ­ºÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°»³¤é¤ÈÀ¤³¦µ­Ï¿¤ËÄ©¤à¿ôÂ¿¤¯¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤¬¡¢Çò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢µ­Ï¿°÷¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Ë129¿ÍÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£