¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¤±¤ó¶ÌÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡¡Ìµ¿ô¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¸å¤í»Ñ¡Ä129¿ÍÏ¢Â³À®¸ùÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬º£Ç¯¤â¹Ô¤¦¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤ÎµºÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°»³¤é¤ÈÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©¤à¿ôÂ¿¤¯¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤¬¡¢Çò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢µÏ¿°÷¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Ë129¿ÍÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦µÏ¿Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
