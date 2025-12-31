¡Ú¹ÈÇò¡ÛNumber_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡È²ÖÀ²¤ì¡Éº£ÅÄÈþºù¤È¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¡É¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÀ²¤È°¦è½¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëNumber_i¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»Ê²ñ¡¦º£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Èº£ÅÄ¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃËNext Season¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¡£Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ÖÀ²¤ì¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤ÈÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î²ñÏÃ¡¢¥¨¥â¤¤¡×¡ÖÀ²¤È°¦è½¡ª¡×¡ÖÃý¤Ã¤Æ¤ó¤Î·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Number_i¤Ï¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Æâ¤Ç¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
