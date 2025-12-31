Cocomi¡ÖÌÚÂ¼²È¤ÏÂç³¢Æü¤«¤é¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¡×¡¡¤ª½Å¥º¥é¥ê¡ªº£Ç¯¤â¹©Æ£ÀÅ¹á¼êºî¤ê¤Î¹ë²Ú¤ª¤»¤ÁÎÁÍýÈäÏª
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖThanks 2025¡¡ÌÚÂ¼²È¤ÏÂç³¢Æü¤«¤é¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¡£¡ÊËÌ³¤Æ»¤ÈÀÄ¿¹¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¡ËºÇ¹â¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¤È¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À½ÅÈ¢¤Ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËå¤Î½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Èºî¤Ã¤¿¼êÝÜ¼÷»Ê¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¹©Æ£¼êºî¤ê¤Î¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¤ª¤»¤Á¡×¡£º£Ç¯¤Ï¤¨¤Ó¤ä¤«¤Ë¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¡¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÎÁÍý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£