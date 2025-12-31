¡Ú¹ÈÇò¡ÛILLIT¤¬Çò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤â
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëILLIT¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Çò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£5¿Í¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØR U Next?¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ½Ð¿È2¿Í¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È3¿Í¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤¬K¡ÝPOP»Ë¾å½é¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHOT 100¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ºòÇ¯¹ÈÇò½é½Ð¾ì²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£