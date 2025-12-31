¡ÚÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢°Ü½»¡¡¸¶ÅÀ²óµ¢LIVE¤Ê¤É¡ÖÊÑ²½ÊÑ²½ÊÑ²½¡£¤Î°ìÇ¯¡×¡¡·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤µ¤ó¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÆ°¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÊÑ²½ÊÑ²½ÊÑ²½¡£¤Î°ìÇ¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö²¼È¾´ü¤«¤é¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¡¢»Å»ö¡¢Í§¿Í´Þ¤à´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦Á´¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Ë¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤ÏÂç¤¤¯Âç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¡¢º¤¤é¤»¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë°Ü½»¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤âà¸¶ÅÀ²óµ¢á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦LIVE¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö20Ç¯Á°¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤«¡© ¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç´ë²è¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÁö¤ê¤Þ¤ï¤í¤¦¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØ"Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß"¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊúÉé¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ª¤ß¤µ¤óº£Ç¯°ìÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÄ¾Á°¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢LIVE¡¢¤Þ¤ª¤ß¤µ¤ó¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ´¶Æ°¤È´¶·ã¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
