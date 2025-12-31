ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡ª¡×
½÷Í¥¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÅÚµï¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤â¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë10DANCE¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é15Ç¯´Ö¥Ð¥ì¥¨¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Ê»ä¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤â¿§¤ó¤ÊÌò¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¡Ö¤µ¤¢¤ªÌß¤ªÌß¤Ã¤È¡×¤Èµ¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÅØÎÏ¡¢¤¤¤ÄÌò¤ËÎ©¤Ä¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¥Ã¤Ç°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅÚµï¤Á¤ã¤óºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö2026Ç¯¤ÎÅÚµï¤µ¤ó¤âÄ¶³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£