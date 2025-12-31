¡Ú¹ÈÇò¡ÛÇµÌÚºä£´£¶¤Î»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡¡¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Ë¶ìÀïÂ³½Ð¡Ö°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÈ¿±þ°¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£±£±Ç¯Ï¢Â³£±£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä£´£¶¤¬½Ð¾ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁàºî¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Ï¡¢£··î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ó£á£í£å¡¡£î£õ£í£â£å£ò£ó¡×¤òÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤Î¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£ÌÜÉ¸¤Ï£²£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÆÀÅÀ¤¬´ð½àÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃ¼ì¸ú²Ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§Ãæ¤Ë²èÌÌº¸¾å¤Ë¤Ï¿ô»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Áá¡¹¤ÈÌÜÉ¸¤òÃ£À®¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¡ÖÇµÌÚºä¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Î¤ä¤Ä°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¾¡×¡ÖÎ§µ·¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¿ô»ú²¡¤·¤Æ¤¿¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥à¥º¤¤¡×¡ÖÇµÌÚºä¤Î»²²Ã¥Ü¥¿¥ó²¡¤µ¤Ê¤¤¤Ç¥ê¥â¥³¥ó²¡¤·¤Æ¶ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î»ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÈ¿±þ°¤¯¤Æ¤Û¤Ü¡ß¤Ç¤ï¤í¤¿¡×¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£