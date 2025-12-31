¡Ú¹ÈÇò¡Û½ãÎõ¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¡¡¥µ¡¼¥Ó¥ºÀº¿ÀËþÅÀ¡Ö¤³¤³¤Ï¾å½£¡¢ÁðÄÅ¤ÎÅò¡×¤ÈÃÏÌ¾¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ²Î¾§
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ãÎõ¤¬¡¢·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤ÏÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢¡È²¹ÀôÊÁ¡É¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ò°æ°ì·½¤Ï¡ÖÁðÄÅ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È°ÒÀªÎÉ¤¯À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¸å¾åæÆÂÀ¤â¡Ö¤µ¤¢ÁðÄÅ¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó£Í£Á£Ø¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¾å½£¡¢ÁðÄÅ¤ÎÅò¡×¤ÈÃÏÌ¾¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿ÀËþÅÀ¡£¡ÖÁðÄÅ¡ª¡×¡Ö½ãÎõ¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤Î¸¶¶Ê¤Ë¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÁðÄÅ¤«¤é²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£