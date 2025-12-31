¡Ú¹ÈÇò¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç²Î¾§¡¡Èþ¤·¤¤½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤¹¤®¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿39th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¡ªÈþ¤·¤¤½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡ÖÇµÌÚºä¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°áÁõ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¹ÈÇò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¡¢Ìðµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿39th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¡ªÈþ¤·¤¤½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£