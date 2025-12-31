¡Ú¹ÈÇò¡Û½ãÎõ¤¬¡ÈÅò¤±¤à¤êÃæ·Ñ¡É¤ÇÌ¾¶ÊÈäÏª¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½ãÎõ¤¬¡ÈÅò¤±¤à¤êÃæ·Ñ¡É¤ÇÌ¾¶ÊÈäÏª¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Î¤ò¡¢½ãÎõ¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬Ì³¤á¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ·ÑÀè¤¬·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½ãÎõ¤µ¤óËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö½ãÎõ¤Î¼þ¤ê¤ËÀ¨¤¤¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç½ãÎõ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç³¢Æü¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö½ãÎõ¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½ãÎõ¤¬¡ÈÅò¤±¤à¤êÃæ·Ñ¡É¤ÇÌ¾¶ÊÈäÏª¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Î¤ò¡¢½ãÎõ¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬Ì³¤á¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ·ÑÀè¤¬·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£