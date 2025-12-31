¡Ú¹ÈÇò¡ÛNumber_i¡¡2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ½Ð¾ì¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¢½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Number_i¤¬¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Number_i¤Ï23Ç¯5·î¤ËKing¡õPrince¤òÃ¦Âà¤·¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤Ç23Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¡£24Ç¯¸µÆü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGOAT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±¶Ê¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡£2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¹ÈÇò½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿King¡õPrince¤¬½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖWhat¡¡We¡¡Got¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¡£¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿5¿Í¤¬¤½¤í¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£