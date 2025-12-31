3Ê¬48ÉÃ¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤óØí´µ¡á23Ç¯Åý·×¡¡¥È¥Ã¥×¤ÏÇÙ¤¬¤ó¡¡²áµî5Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤Ï30Æü¡¢2023Ç¯¤Î¤¬¤óÅÐÏ¿¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·µ¬Øí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¿ô¤Ï13Ëü8051¿Í¤Ç¡¢3Ê¬48ÉÃ¤Ë1¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ë¡£Øí´µ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤ÎÌó2Ëü¿Í¤Ç¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Éô¹ñÌ±·ò¹¯½ð¤Î¼ÕÐÐ·¯¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¿·µ¬Øí´µ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ7758¿ÍÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê331.3¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÃæ±ûÃÍ¤Ï65ºÐ¤ÇÁ°Ç¯Èæ1ºÐ¾å¾º¤·¤¿¡£
Éô°ÌÊÌ¤Ç¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤ÎÂ¾¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢½÷À¤ÎÆý¤¬¤ó¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¸ý¹Ð¤¬¤ó¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¡¢ÈéÉæ¤¬¤ó¡¢°ß¤¬¤ó¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î½ç¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤¬¤ó¤È°ß¤¬¤ó¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤ÏÉô°ÌÊÌ¤Î¤¬¤óØí´µÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¤ß14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Æý¤¬¤ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇÙ¤¬¤óØí´µ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢22Ç¯¤«¤é¹â¥ê¥¹¥¯·²¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÄãÀþÎÌ¶»ÉôCT¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Áá´üÈ¯¸«Îã¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¡£ÌµÎÁ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢85.9¡ó¤¬Áá´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÄÄ婕翎¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±Éô¹ñÌ±·ò¹¯½ð¤Î¼ÕÐÐ·¯¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¿·µ¬Øí´µ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ7758¿ÍÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê331.3¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÃæ±ûÃÍ¤Ï65ºÐ¤ÇÁ°Ç¯Èæ1ºÐ¾å¾º¤·¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤ÏÉô°ÌÊÌ¤Î¤¬¤óØí´µÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¤ß14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Æý¤¬¤ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇÙ¤¬¤óØí´µ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢22Ç¯¤«¤é¹â¥ê¥¹¥¯·²¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÄãÀþÎÌ¶»ÉôCT¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Áá´üÈ¯¸«Îã¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¡£ÌµÎÁ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢85.9¡ó¤¬Áá´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÄÄ婕翎¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë