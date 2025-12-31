¡Ö¥«¥º¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×58ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹ÈÇò½Ð±é¤ËSNSÊ¨¤¯¡ª¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡Âç³¢Æü¤ÎÅÁÅýÈÖÁÈ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤À¡£
¡¡ÀèÆü¤ËJ£³¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»°±ºÃÎÎÉ¡£12·î31Æü¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²Î¤¦¤Ê¤«¡¢¥«¥º¤âÊ¹¤Æþ¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥º¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¹ÈÇò¥«¥º½Ð¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¿³ºº°÷¤Ë¥«¥º¤À¡ª¡×¡Ö¥«¥º¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Î¾Ò²ð¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢58ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
