µÈÎÉÂçÌï¡Ö´é¤ÇKO¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×KO¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡È´¶¿¨¤Ê¤·¡É¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤µ¤¢ºÇÃ»°Î¶È¤Ø
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé7°Ì ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé7°Ì¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2²ó27ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢WBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£24Ç¯6·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡Ê°úÂà¡Ë¤ËÊÂ¤ÓÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²ñ¿´¤ÎKO¾¡Íø¤Ç2025Ç¯¤òÄù¤á¤¿µÈÎÉ¡£KO¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÀ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¿¤Ö¤óÅö¤¿¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó´é¤ÇKO¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç½é¤á¤ÆÂÎ½Å¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿µÈÎÉ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï³ÎÇ§¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡È¹Ô¤±¤ë¤ï¡É¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é2¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢·ë¹½¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤«¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Î¾Êý¤È¤â·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¤½¤ì¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀë¸À¤·¤¿¹ñÆâºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5ÀïÌÜ¤Ç¤Î¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ø¼«¿®¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤éÂç¿¶¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÎÉ¤â¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¡£2²ó¡¢Áê¼ê¥¸¥ã¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÈÎÉ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤ÏÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Î¤¿¤áº£²ó½é¤á¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ë³¬µé¤ò²¼¤²¤¿¡£Ìó10¥¥í¤Î²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÊÂÎ½Å¤Î¡ËÍî¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹ÂÐºö¤è¤ê¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£ÅìÇÀÂç¤È¥¸¥à¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢¡ÖµÈÎÉÂçÌï¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Û¡¼¥×¤«¤é¼çÌò¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ»þÂå¤Ë3ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÁ°WBA²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÀ¤³¦Àï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹â¸«¤¬12·î17Æü¤ÎÅý°ìÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢É¸Åª¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖWBA¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ø¡È²¦¼ê¡É¡£¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëµÈÎÉ¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤ÎÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£