Á°ÅÄÆØ»Ò¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø¡×¤òÉ½¸½¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤«¤éÆ©¤±¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â¸ø³«
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬ÍèÇ¯2·î13Æü¤Ë¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¼Ì¿¿½¸¡¡Beste¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿´¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹¿ÆÌ©¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ë²¼Ãå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌµËÉÈ÷¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ê¤É¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÏª½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¸ø³«¤·¤¿°ìËç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¡£ÁëºÝ¤Ç¤Þ¤É¤í¤à½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡£¤ªÅ¹¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£È©¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤âËá¤¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¡ÈºÇ¸å¡É¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AKB48¤¬·ëÀ®20Ç¯¡¢¼«¿È¤â³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢12·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÇ°¸ø±é¤ä¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ò²Î¤¦¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸È¯Çä¸å¤Î2·î28Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¡¢3·î1Æü¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£