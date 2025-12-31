¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ð¥ìー¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×»³ÅÄÆóÀé²Ú¡¦º´Æ£½ÊÇµ¤¬Ã¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡¢¥¿¥¤¤Î»êÊõ¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡SV¥êー¥°¤ÎALL STAR GAMES¤Î¥Áー¥àÊ¬¤±¤¬¡¢12·î18Æü¡¢Î¾¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÎÎ¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¤Èº´Æ£½ÊÇµ¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆ±¤¸Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£º£µ¨¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥Ã¥¿ー¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖTEAM YOSHINO¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óº´Æ£¤¬¤¢¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£Æ¨¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¹¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿ÍÊÁ¤â¤¤¤¤Êý¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ð¡Êº´Æ£ºÌÇµ¡Ë¤¬´¢Ã«¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ð¤È¥Ì¥Ã¥È¥µ¥éÁª¼ê¤È¡¢Â¾¤Ë¤â²¿¿Í¤«¤Ç°ì½ï¤Ë1²ó¤À¤±Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ìー°Ê³°¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤Ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤Ï¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ëー¥à¥¸¥Ã¥È¡¦¥Æ¥£¥ó¥«¥ª¤ä¥ª¥Ì¥Þー¡¦¥·¥Ã¥Æ¥£¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¿Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹¹âÂ®¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ìー¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¥¿¥¤¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°»°ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤ÎÀ¤Âå¤¬Âç¤¤¯¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤â¹¥¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÆÃ¤ËÃÝ²¼²Â¹¾¤µ¤ó¤¬»ÊÎáÅã¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ìーÂÐ·è¤Ï¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ä¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤¿¤Á¤È¥·ー¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢Áª¼ê·óÇ¤¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢´¢Ã«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSV¥êー¥°¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¶½Ì£¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥¿ー¥³ー¥Á¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¾Êý¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä¼«¿®¤ò³è¤«¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Á´ÎÏ¤ò¥Áー¥à¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡11·î15Æü¤ÎÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹Àï¤Ç¡¢ÆóËçÂØ¤¨¤ÇSV¥êー¥°½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Äã¤¤ÊÖµå¤«¤é¤Ç¤â¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹¶·âÅ¸³«¤Ç¥ê¥º¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º¤Ç2¥ö·î´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ½é¥³ー¥È¤Î³°¤«¤é¡¢¥³ー¥ÈÆâ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¬±þ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬ºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥¹¤Î¼Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Üー¥ë¤¬²óÅ¾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥Ã¥¿ー¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥ìー°Ê¾å¤Ë¼ò°æ´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÍÊÁ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤À¡£
¡ÖÂ¾¤Î¥»¥Ã¥¿ー¤Ë¡¢20ÅÀ°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤Êý¤«¤é¥È¥¹¤Î¾å¤²Êý¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥³ー¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡£ËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥»¥Ã¥¿ー¤Î髙º´É÷Íü¤Ï¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¼«¼çÎý½¬¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Îý½¬»þ´Ö°Ê³°¤Ç¤â±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µÛ¼ý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤Ï·è¤·¤ÆÈÝÄê¤â¶¯À©¤â¤»¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤éÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç髙º´¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ÏÃúÇ«¤Ê¥×¥ìー¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Ð¥ìー¤âÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ä¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â¾¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤Þ¤Ç¤â¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸åÈ¾Àï¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤¬¤É¤ó¤Ê¥×¥ìー¤òÈäÏª¤·¡¢¥Áー¥à¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£