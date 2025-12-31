¡Ú¹ÈÇò¡Û»Ê²ñ¿Ø¤Ï¶ÛÄ¥¡©´Å¤¬¤ß¤¬¡ÈÅÁÀ÷¡É¡¡ÍµÈ¡Ö¤Ï¤ë¤³¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ä¡×¡¡°½À¥¤â¡ÖÃçÌî¤¿¤¤¤´¤µ¤ó¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê27¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯3ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤³¤µ¤ó¤È¤Ï¹Åç¤ÇÆ±¶¿¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢°½À¥¤ÎÌ¾Á°¤ò¡È´Å¤¬¤ß¡É¡£°½À¥¤Ï¡Ö¹Åç¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Ê®¤½Ð¤¹¤Î¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤«¤ß¤Ã¤×¤ê¤¬ÅÁÀ÷¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï°½À¥¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¡¢ÃçÌî¤¿¤¤¤´¤µ¤ó¡ÄÂÀ²ì¤µ¤ó¡×¤È¼ºÇÔ¡£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢ÃçÌî¤â´é¤ò¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤ÆÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°½À¥¤ÎÄûÀµ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ï°ÂÄê¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é²Ã¸ºw¡×¡Ö¤ó¡Á¡ª°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¾Ò²ð¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡Á¡×¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î»Ê²ñÉÔ°ÂÄê¤µ¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£