¡Ú¹ÈÇò¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¥«¥ß¥«¥ß¡Ä¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡ÖÃçÌî¥¿¥¤¥´¤µ¤ó¡ÄÂÀ²ì¤µ¤ó¡×¤ËËÜ¿ÍÆ°¤¸¤º¾Ð´é
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤¬¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¤«¤à¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¥º¤³¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¼¡¤Ë¡¢ÇÐÍ¥ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£º£ÅÄ¤ÏÃçÌî¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÖºÝ¡¢°½À¥¤Ï¡ÖÃçÌî¥À¥¤¥´¤µ¤ó¡ÄÂÀ²ì¤µ¤ó¡×¤È¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÃçÌî¤Î´é¤¬±ÇÁü¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½ª»Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
ÃçÌî¤ÏÍèÇ¯1·î³«»Ï¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤Ç¼ç±é¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¡¢¤³¤Î³§¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£