£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³Í¥Àè¤À¤¬¡Ä£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤â¥È¥ë¥³£±Éô¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î³ÍÆÀ¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥È¥ë¥³£±Éô¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê£²£¸¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆ±£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤òÍèÇ¯£±·î¤Î³ÍÆÀ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¿¥«¡¦¥¬¥¼¥Æ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ´¥É¥×¥ì¥¹¤¬Éð´ï¤ÎÁ°ÅÄ¤ò¤«¤Í¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÂåÉ½¤ÎÁ°ÅÄ¤ò¥°¥é¥¹¥´¡¼¤«¤é°ú¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Î¾ì¹ç¡¢£±£´£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤Ï£¸£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£´²¯±ß¡Ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÎÌò°÷²ñ¤¬Á°ÅÄ¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬Åß¤ÎÍ½»»¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃæÂ¼¤ÎÊý¤¬¤è¤ê³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°ÅÄ¤äÃæÂ¼¤Ë´Ø¿´´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÊ£¿ôÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£