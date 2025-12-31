¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û°æ¾åÄ¾¼ù¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ´ÙÍî¡¡¥µ¥Ð¥Æ¥í¤ËÈ½Äê£±¡¼£²¡Ö»Ä¤ê50ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÄ¾¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í¡Ê£³£²¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¡¢Ä«ÁÒ³¤¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿Æ±²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÂè£·Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÎòÂå²¦¼Ô¤Ï°ìÅÙ¤âËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²ÅÙÀ®¸ù¡£ÀïÁ°¤Ë»¶¡¹Ä©È¯¤·¤Æ¤¤¿£Ò£É£Ú£É£Î£³ÀïÌÜ¤Î¥µ¥Ð¥Æ¥í¤È¡¢½øÈ×¤«¤éºï¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤°¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤é¤ì¡¢¹ë²÷¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¸ª¸Ç¤á¤Ï¤·¤Î¤°¤â¼¹¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¡££²£Ò¤ÏÂÇ·â¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë£´¤Î»ú¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤ËµÕ½±¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò°ú¤´ó¤»Í¥Àª¤Ë¿Ê¤á¡¢¾¡Éé¤Î£³£Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Î¾µÓ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¤È¤é¤ì¡¢¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¥Á¥ç¡¼¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤«¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤â¡¢½ªÎ»£³£°ÉÃÁ°¤Ë¤Þ¤¿¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥Æ¥í¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤éÅ´ÄÈ¤òÍî¤È¤µ¤ì¡¢½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î£±¡½£²¤ÇÇÔÀï¡££³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¡×¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Àî¿¬Ã£Ìé¤Ï¡Ö»Ä¤ê£µ£°ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ä¤³¤¯ºï¤êÂ³¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Ç¸µ¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¿ù»³¤·¤º¤«¤Ï¡Ö¡Ê£³£Ò¤â¡ËÎäÀÅ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°æ¾åÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¡£°æ¾åÁª¼ê¤â¤â¤¦¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤¿°æ¾åÁª¼ê¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¡¢°æ¾å¤ÎºÆµ¯¤ËÄó¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£