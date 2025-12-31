AKB48¾®·ªÍ°Ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥¿¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛAKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥¿¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û23ºÐAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¥¿¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ç
¾®·ª¤Ï¡Ö¡Á12·î¤Î¤¤¤í¤¤¤í¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢12·î¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Î¡Á¤êµ¤¤Þ¤º¼Ì¿¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
