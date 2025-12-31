¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛILLIT¡¢¥ß¥Ë¾æ½ãÇò°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¹ßÎ× ÏÃÂê¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×²Î¾§¤Ç¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖAlmond Chocolate¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½ãÇò°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëILLIT¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤¿Åß¤é¤·¤¤½ãÇò°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¡¢SEKAI NO OWARI¤ÎNakajin¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ò¥¥å¡¼¥È¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
ILLIT¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¹ÈÇò¤ÇILLIT¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
