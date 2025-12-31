Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥óÈäÏª ¡ÈºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÉÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡ÚBeste¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬2026Ç¯2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖBeste¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥óµ±¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¥ô¥£¥é¤Î¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢»çÍÛ²Ö¤¬ºé¤¯ÎÐË¤«¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¡£¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤± ¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡£¤ªÅ¹¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤«¤é14Ç¯¡£2025Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Á°ÅÄ¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤äÆü¡¹¤ÎÈþÍÆ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹¿ÆÌ©¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¡È°ì¤Ä¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¼«¿È¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤È´öÅÙ¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢1¥«¥Ã¥È¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁ°ÅÄ¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÂ¿¿ôÃåÍÑ¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¿§¹áÉº¤¦É½¾ð¤ä²áµî¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¾å²ó¤ëÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¢¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡ÈºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡É¡ÖBeste¡×
