¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û&TEAM¡¦K¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¡×ºÆ¶¦±é¤Ë¡ÖÍí¤ß¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë&TEAM¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢TBS·Ï¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄÈþºù¤ÈK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬ºÆ¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¡£K¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×¤È¸ì¤ê¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥ì¥¥ì¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾Á°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤Ë¤«¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
2nd EP¡ØFirst Howling : WE¡Ù¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFIREWORK¡×¤ò²Î¾§¡£²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿9¿Í¤Ïñ¥ÁÖ¤È³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£&TEAM¤Î¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ë¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡&TEAM¡¦K¡õº£ÅÄÈþºù¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Ö¤ê¶¦±é¤Ë´î¤Ó
