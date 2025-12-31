¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤·Ý¿ÍÏÃÂê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥Ð¥ó¥É·ëÀ®24Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëORANGE RANGE¤¬¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
ÇòÁÈ2ÁÈÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ORANGE RANGE¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡£¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤¬Ê¿À®¤ÎÃË»Ò¹âÀ¸¡¦½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÊ±¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬72¸Ä¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÈÆ±¤¸Ê¿À®¹â¹»À¸»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î½Ð±é¤Ï»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤¤¤ë¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«¡ª¡×¡ÖÊ¿À®¥Ó¥¸¥å¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×ÈäÏª ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤âÏÃÂê¤Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
