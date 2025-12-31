¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤È¡È¤ï¤¿¤«¤ï¡ÉÈäÏª ¥ê¥Ü¥óÂçÎÌ°áÁõ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦±é
¥ê¥Ü¥ó¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤òÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿FRUITS ZIPPER¡£»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëCANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎMrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ä¶¿¤Ò¤í¤ß¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦±é
¢¡FRUITS ZIPPER¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤È¡È¤ï¤¿¤«¤ï¡É²Î¾§
¥ê¥Ü¥ó¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤òÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿FRUITS ZIPPER¡£»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëCANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û