¥¥¿¥¥¿ーーーー¥Ã¥Ã¡ª¡Ú3COINS¡Û¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡¡Ö¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬²Ä°¦¤¤
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡Ú¥µ¥¦¥Ê¥¤¥¥¿¥¤¡Û¤È¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¼ïÎàËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ÊÃæ¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤Î¼×ÃÇ¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥¿¥ª¥ë¡¢ºÂ¤ë¾ì½ê¤ËÉß¤±¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥åー¥È¡£²÷Å¬¤Ê¥µ¥¦¥Ê³è¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ì¥È¥í¤Ê³¨ÊÁ¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡§40 ¡ß 90cm¡×
¥ì¥È¥í¥Á¥Ã¥¯¤Ê³¨ÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¥¿¥ª¥ë¡£40 ¡ß 90cm¤È¤ä¤äÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´À¤ä¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÇØÃæ¤Ë±©¿¥¤ì¤Ð´¶¤¸¤ëÇ®¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤³¤ì¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Î¡ÖÁ¬Åò¥¿¥ª¥ë¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Â·¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¾®ÈÏ°Ï¡¦¹ÈÏ°ÏÍÑ¤È»È¤¤Ê¬¤±¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ëÉ÷¤Î±úÆÌ¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¡×
¥µ¥¦¥Ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉß¤±¤ë¤³¤Á¤é¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê±úÆÌ´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´À¤¬¿â¤ìÍî¤Á¤Æ¤â¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤È´¶¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤â¡£¤Û¤É¤è¤¯¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§S.Hoshino