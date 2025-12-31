¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Þ¤¿¡È¤ª¶âÇÛ¤ê¡Éº§Ìó¼Ô¤Î¥Áー¥à¿¦°÷¤ËÌó9Ëü3000±ß¡¡¥Ä¥¢ー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î300²¯±ß¤âÏÃÂê
¡¡²Î¼ê¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¡¢NFL¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Áー¥Õ¥¹¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤¢¤ë¥¢¥íー¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸½¶â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£Æ±¥Áー¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥¨¥ó¥É¡ÊTE¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·ー¤Èº§ÌóÃæ¤Î¥Æ¥¤¥éー¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î»î¹çÃæ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¤È¤â¶¦±é¡¡¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤â
¡¡Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ¯¤¯¥í¥Ó¥ó¡¦¥²¥ó¥È¥êー¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Áー¥Õ¥¹¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÊì¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ô¥£¥¹ËÜ¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¤¥éー¤¬¸½¤ì¤¿¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆ¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ªÎé¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤é600¥É¥ë¡ÊÌó9Ëü3000±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»×¤ï¤Ì¡È¥Üー¥Ê¥¹¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¤¥éー¤Î¥Ä¥¢ー¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢ー¡×¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥¤¥éー¤¬¥Ä¥¢ー¤ò»Ù¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢Áí³Û1²¯9700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¤¥éー¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¢¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢³Ú´ïµ»½Ñ¼Ô¡¢¥°¥Ã¥º¥Áー¥à¡¢¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢À©ºî¥Áー¥à¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Âç¹©¡¢¥À¥ó¥µー¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢·ÙÈ÷°÷¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¢²Ö²Ð»Õ¡¢¥ê¥¬ー¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢°áÁõÃ´Åö¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ëー¤¿¤Á¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥éー¤¬²¿É´Ëç¤â¤Î¥«ー¥É¤Ë¤ò°ìËç¤º¤Ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ê½ñ¤¤·¡¢Éõ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë