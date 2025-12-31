¥¥ó¥×¥ê¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±ÊÀ¥Î÷¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
£³Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¡¢¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Êå«¤Ë¤Ê¤ë¡½¤½¤ó¤Ê¿È¶á¤Ê´ñÀ×¤ò²Î¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£
¹ÈÇòÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡Ù¤Ç¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¥¥ó¥×¥ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¹ÈÇò¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ó¥×¥êºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥×¥ê¸«¤ì¤ÆHappy¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£