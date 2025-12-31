¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÖÀÎ¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥«¥Ð¡¼¡Ö¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×Ì¾¶Ê¤È¤Ï¡Ä²ÎÈÖÁÈ¤ÇÇ®¾§
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×¡Ê¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ê±Û¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤É¤â¡¼¡ª¡ªºòÆü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡Ù¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡©¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î£±£·»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ØÌ¤Íè¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££´ºÐ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡¦Ì´¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë±þ±ç²Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³Ú¶Ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Þ¤À£±Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¤Ï³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¼¤Ò°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¤Û¤Ü¥é¥¹¥È¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼¤Î¡ØËÍ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¥Þ¥Ã¥¡¼¤Î³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥é¥¤¥Ö¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃç´Ö¤È»Å»ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾ï¤Ë¼ê±Û¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£É£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤ËÅê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¥Ï¡¼¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬ËèÆü¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â²¶¤ÎÅê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òµ¤·¡¢¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ë¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤ºÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤â¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö°ìÂÁá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡¼¡¼¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡Ë¤«¤éÆÈÎ©¡£¤Þ¤¿¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¡×¤Ï¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¿·¿Í¥Ð¥ó¥É¡É¤Ç¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é£Å£Ð¡Ö£Ú£Å£Ò£Ï¡×¤¬£é£Ô£õ£î£å£ó¥í¥Ã¥¯ÉôÌç£±°Ì¡¢Áí¹ç£²°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£±·î£±£·Æü¤«¤é½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤ÎÎ¹¤ÈÃç´Ö¤È¿©¤ÙÊª¤È¡×¡Ê·îÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£µ£¹Ê¬¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£