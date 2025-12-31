²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ò·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÆâÀ¸Åª¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¡Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñºâÀ¯²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÍÌ»ÖÍ¦¡Ê¤è¤¦¡¦¤·¤æ¤¦¡Ë±¡Ä¹¤Ï¡¢¿·²Ú¼Ò¤¬30Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿·ÐºÑÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¡×¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤ò·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÆâÀ¸Åª¸¶Æ°ÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬·ÐºÑ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Î²¸·Ã¤ò¤è¤êµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌ»á¤Ï¡Ö´ë¶È¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤È·ÐºÑ¤òÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆâÀ¸Åª¸¶Æ°ÎÏ¤ò°ìÃÊ¤È³èÈ¯²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òºÇ½ªÅª¤Ë·ÐºÑ¤Î¼çÀï¾ì¤Ë´óÍ¿¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¡µë¤È¼ûÍ×¤Î·òÁ´¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾ÃÈñ¤Î¿¶¶½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ½Û´Ä¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£