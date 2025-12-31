¡Ú¹ÈÇò¡Û£Í¡ª£Ì£Ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡©½Ð¤¿¤è¡¼¡ª¡×¡¢Ç°´ê½é½Ð¾ì¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×ÈäÏª¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Ï½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÈá´ê¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡¡½Ð¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤«¤é¥¬¥é¥ê¤È¶ÊÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡Öº£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ó¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£º£Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Öº£Æü¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤Î´¶¤¸¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È£µ¿Í¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Û¤á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤¬¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£°½À¥¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¤é»Ê²ñ¿Ø¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£