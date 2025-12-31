Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹½ÐÀÊ¼Ô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¶âÎ©²¢¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡Û¿·²Ú¼Ò¤Ï30Æü¡¢·ÐºÑÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¡×¤ÎºÇ¿·²ó¡ÊÂè27²ó¡Ë¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£10¡¢11Î¾Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤ÎÀº¿À¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Âè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2026¡Á30Ç¯¡Ë¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬µÄÏÀ¤·¤¿¡£

¡¡º£Ç¯¤ÎÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ï¡¢Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê21¡Á25Ç¯¡Ë¤¬±ßËþ¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê5¥«Ç¯µ¬²è¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀáÌÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ³±¡¸¦µæ¼¼¼Ò²ñÈ¯Å¸¸¦µæ»Ê¤ÎÎ­Æü¹È¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤¸¤Ä¤³¤¦¡Ë»ÊÄ¹¡¢Ãæ¹ñºâÀ¯²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÍÌ»ÖÍ¦¡Ê¤è¤¦¡¦¤·¤æ¤¦¡Ë±¡Ä¹¡¢¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ±¡¤ÎÎ­»ÖÀ®¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤·¤»¤¤¡Ë¸¦µæ°÷¡¢Ãæ¹ñÌ±´Ö¾¦²ñÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹âµé¿Â»ÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°ÍÊ¸¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Æ²Ú¡Ê¤«¡¦¤«¡ËÆ¡»öÄ¹¤¬¾·¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÎ­Æü¹È»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¶âÎ©²¢¡Ë
Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÍÌ»ÖÍ¦»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¶âÎ©²¢¡Ë
Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÎ­»ÖÀ®»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¶âÎ©²¢¡Ë
Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë²Æ²Ú»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¶âÎ©²¢¡Ë
ËÌµþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯Ãæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¸ò°×²ñ¤Î²ñ¾ì¤òÊâ¤¯¿Í¡¹¡£¡Ê£¹·î£±£´Æü»£±Æ¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄÛ¡²Ú¡Ë
µ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô¤Î±Ç²è´Û¡¢µ®ÍÛ±Û³¦±Æ¾ë¤Î£É£Í£Á£Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÃæ¹ñ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö哪吒Ç·ËâÆ¸ïß³¤¡×¡ÊË®Âê¡§¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ë¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¡£¡Ê£²·î£²£µÆü»£±Æ¡¢µ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¤ÅìêÍ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè£´²óÀ¤³¦¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×ÇîÍ÷²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥Èµ»½ÑÌ¤Íè¥Æ¡¼¥ÞÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¹º½£Ï»¾®Îµ¡Ê¹º½£»Ô¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È£¶¼Ò¡Ë¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¹º½£±§¼ù²Êµ»¡Ê¥æ¥Ë¥Ä¥ê¡¼¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³ÊÆ®»î¹ç¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢¹º½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿½ù碰¡Ë
ËÌµþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯Ãæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¸ò°×²ñ¤Ç¡¢´á¶ñÂç¼ê¤ÎË¢Ë¢àõÆÃ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥È¥¤¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿Í¡£¡Ê£¹·î£±£°Æü»£±Æ¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸ô½Ó¡Ë
Ãæ¹ñÅ´·ú½Å¹©½¸ÃÄÄ¹º»Âè£²»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç´°À®¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºïµ¡¡Ö¶¯´ð¹æ¡×¡£¡Ê£³·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢Ä¹º»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ»×´À¡Ë
½Å·Ä»ÔÞáËÌ¡Ê¤æ¤Û¤¯¡Ë¶è¤Ë¤¢¤ëÄ¹°Âµ¥¼Ö¤Î¹©¾ì¤Ç¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤òÂÔ¤Ä¿·¥¨¥Í¼Ö¡£¡Ê£¹·î£±£¸Æü»£±Æ¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦Á´Ä¶¡Ë