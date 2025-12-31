Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤ÎÀº¿À¤Î¼Â¹Ô¤òµÄÏÀ¡¡Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡Û¿·²Ú¼Ò¤Ï30Æü¡¢·ÐºÑÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¡×¤ÎºÇ¿·²ó¡ÊÂè27²ó¡Ë¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£10¡¢11Î¾Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤ÎÀº¿À¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Âè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2026¡Á30Ç¯¡Ë¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬µÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ï¡¢Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê21¡Á25Ç¯¡Ë¤¬±ßËþ¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê5¥«Ç¯µ¬²è¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀáÌÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ³±¡¸¦µæ¼¼¼Ò²ñÈ¯Å¸¸¦µæ»Ê¤ÎÎÆü¹È¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤¸¤Ä¤³¤¦¡Ë»ÊÄ¹¡¢Ãæ¹ñºâÀ¯²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÍÌ»ÖÍ¦¡Ê¤è¤¦¡¦¤·¤æ¤¦¡Ë±¡Ä¹¡¢¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ±¡¤ÎÎ»ÖÀ®¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤·¤»¤¤¡Ë¸¦µæ°÷¡¢Ãæ¹ñÌ±´Ö¾¦²ñÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹âµé¿Â»ÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°ÍÊ¸¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Æ²Ú¡Ê¤«¡¦¤«¡ËÆ¡»öÄ¹¤¬¾·¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£