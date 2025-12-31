Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä»ÑÈäÏª¡¡²áµî¤ò¾å²ó¤ëÂçÃÀÏª½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿14Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸
¡¡AKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØBeste¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¤òÍèÇ¯2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¡ª´°àú¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡AKB48¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤àÁ°ÅÄ¡£¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ãæ²¤¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¡£Îò»Ë¤È·Ý½Ñ¡¢²»³Ú¤¬Â©¤Å¤¯³¹¤ò½ä¤ê¡¢Á´ÊÔ¡¢ÃúÇ«¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£30Âå¤Î½÷À¤Î¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤È¸½¼Â¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹¿ÆÌ©¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¿§¹áÉº¤¦É½¾ð¤È²áµî¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¾å²ó¤ëÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥ô¥£¥é¤Î¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢»çÍÛ²Ö¤¬ºé¤¯ÎÐË¤«¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤ªÅ¹¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¤Î°ìËç¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À¤¢¤Ä¤³¡Ë
1991Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤ËAKB48¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢AKB48·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£2006Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÉñÂæ¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ù¸ø±éÃæ¡£
