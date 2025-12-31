¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.5¡¡¤æ¤Þ¡õ¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢29Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬2025Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤æ¤Þ¡ÊÃ«Â¼Í¥¿¿¡Ë¡¢¤Í¤Í¡Ê»þÅÄ²»¡¹¡Ë¡¢¤µ¤ï¡Ê¼ÓÏÂ¡Ë¡¢¤â¤«¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¡ÊÅÄÃæÍÛºÚ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMBTI¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¤æ¤Þ¡õ¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ
¡½¡½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ò¤Ê¤¿¡§¤¹¤´¤¤Ã»¤¤Îý½¬´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ê¤¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤ï¡§ºÇ½é¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¿¶¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¡£5¿Í¤Ç¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤é¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡©
¤æ¤Þ¡õ¤Í¤Í¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡£
¤µ¤ï¡§¤ª¼êËÜ¤ÎÆ°²è¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤Þ¡§¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ã£À®´¶ ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Í¤Í¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤´¤¤¾å¼ê¤À¤«¤éÂ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î5¿Í¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤òÍÙ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤«¡§»Ï¤á¤Îº¢¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤¤½é¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È¥À¥ó¥¹¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÃÙ¤ì¤È¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î5¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¡§ËÜÅö¤Ë¤³¤Î5¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¤â¤«¡§ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤ï¡§ÃçÎÉ¤·¤Î5¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Í¡¢À®¸ù¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¤æ¤Þ¡§Îý½¬¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¡§¡Ê¤µ¤ï¤Î¼ê¤ò¾å¤Ë¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Ã¯¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤«¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¡¼¤Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤Ò¤Ê¤¿¡§»ä¤âÎý½¬1²óÌÜ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£
¤æ¤Þ¡§ºÇ½é¤Ï¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Í¤Í¡§ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¤Í¡£
¤æ¤Þ¡§²Î¤Ã¤ÆÎý½¬»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤Í¤Í¡§ºÇ½é¡¢¥À¥ó¥¹¡Ê¤µ¤ï¤È¤æ¤Þ¤È¡Ë3¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤Ã¡ª
¡½¡½Îý½¬´ü´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤«¡§ÀèÀ¸¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤«¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë·ë¹½¥À¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤Ò¡¼¤Ê¤â¤½¤¦¤À¤·¤Í¡£
¤µ¤ï¡§¿¶¤ê¤ò¡Ö¤¤¤«¤Ä¤¤¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Á´°÷¡§ÌÌ¼±¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤Ê¤¿¡§ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤«¡§¤ß¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬°ì½ï¤¹¤®¤Æ¡£
¤µ¤ï¡§°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¦¤ë¤»¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Á´°÷¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¤Ò¤Ê¤¿¡§¡Ê¤µ¤ï¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë°ìÈÖ¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¤æ¤Þ¡§¶À³ä¤ì¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤â¤ó¡£
¤Í¤Í¡§ÉáÄÌ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµÞ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤â¤«¡§¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£
¤Ò¤Ê¤¿¡§¤½¤ì¤¬¤â¤¦¶õµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½MBTI¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤ï¡§4Ê¸»ú¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤»¡¼¤Î¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§E¡ª
¤æ¤Þ¡§I¡ª¡Ä¤¨!?¤æ¤Þ¤À¤±I¤Ê¤Î¡©
¤µ¤ï¡§I¤Ê¤Î¡©
¤æ¤Þ¡§¤æ¤Þ¤á¤Ã¤Á¤ãI¤À¤è¡£
¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§¤¨¤¨¡Á¡ª
¤æ¤Þ¡§Æâ¸þÅª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ï¡§¤¢¤ó¤¿³°¸þÅª¤è¡ª
¤æ¤Þ¡§°Õ³°¤ÈÆâ¸þÅª¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ªÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é³°¸þÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤ï¡§¤¦¤Á¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡©
¤æ¤Þ¡§E¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª
¡½¡½¼¡¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡©
¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§N¡ª
¤æ¤Þ¡§¤¨¡¢S¡Ä¡£
¤â¤«¡§°ã¤¦¤Í¤¨¡ª
¤æ¤Þ¡§¼¡¤³¤½¤½¤í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª
Á´°÷¡§¤»¡¼¤Î¡ªF¡ª¤ª¡Á¡ª¥Õ¥¥¡Á¡ª
¤Ò¤Ê¤¿¡§¤¸¤ã¤¢¥é¥¹¥È¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¤æ¤Þ¡õ¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§P¡ª
¤â¤«¡§J¡ª
¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ENFP¡£
¤â¤«¡§ENFJ¡£¼ç¿Í¸ø¡£
¤æ¤Þ¡§ISFP¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡£
¤Í¤Í¡õ¤µ¤ï¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¤µ¤ï¡§°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÁêÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡ª
¤æ¤Þ¡õ¤Í¤Í¡õ¤â¤«¡õ¤Ò¤Ê¤¿¡§¤¦¤ó¡ª
¡½¡½°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ò¤Ê¤¿¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤È¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿§¤È°ì½ï¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ °ìÈ¯¤Ç¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤Î¿§Ã´Åö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Þ¡§»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤µ¤ï¡§»ä¤¿¤Á¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤«¡§ÍèÇ¯¤â»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Á´°÷¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡Á¤¹¡ª
