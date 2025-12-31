¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ºÊ¡¡13Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡¡²È¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò¶Ã¤¡Ö·É¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï1989Ç¯¤Ë·ëº§¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯H¡×¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¡¢¿åÃ«¤Èº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡È²¿¤«±ü¤µ¤Þ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¿åÃ«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡È¤½¤¦¤Ê¤Î¤è°ìÌÐ¤µ¤ó¡£Íö¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡É¡£Íö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ËÆ£¤Ï¿åÃ«¤Î¤³¤È¤ò¡ÖË¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡Ö¤±¡¢¤±¡¢¤±¡Ä·É¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¶Ã¤¡¢¿åÃ«¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©ÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£