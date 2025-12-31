¡Ú¹ÈÇò¡ÛILLIT¡¢¡ÈÍÅÀº¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤ÇÅÐ¾ì¡¡¡È¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡É³Ú¶Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥»¥«¥ª¥ï¤Î¡Ä¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡ILLIT¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÍÅÀº¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖILLIT¤Þ¤¸¤ÇÍÅÀº¡×¡ÖLLIT¡¢¼«Ê¬¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤±¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡ÖILLIT¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤²Î¡×¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥«¥ª¥ï¤ÎNakajin¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¡ÖPdogg¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ILLIT½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿µÜÀ¤Î°Ìï¼ç±é±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê3·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£SEKAI NO OWARI¤ÎNakajin¤ÈBTS¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Pdogg¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¿ä¤·¤ò¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÎã¤¨¤Æ¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤äÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤Ï¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Æâ¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë»²²Ã¡£IROHA¤Ï¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Ë¤âÄ©¤à¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
