¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¿åÃ«²È¤ÎÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç³¢Æü¤ä¸µÃ¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¸µÆü¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤ÇÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡È¤ï¡Á¤Ã¡É¤ÆËÍ¤¬¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤¬¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¶«¤ó¤ÀÀª¤¤¤Ç¡¢Ì¼¤¬Êú¤Ãå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¡×¤È¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È°ì½ï¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¡È¤ä¤Ã¤¿¡ªÇ¯ÌÀ¤±¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×Êú¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´î¤Ö¤Î¤¬¡ÖËèÇ¯¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ñÎ¤¤Ï8·î¤ËBE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤È·ëº§¤·¡¢9·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉã¤Î´é¤â¥Á¥é¥ê¡£
¡¡°ËÆ£¤â¡Ö»ä¤â¡¢ÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ì±þ¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö3¿Í¤Ç¥¯¥ë¥¯²ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸µÆü¤ÎÍÑ°Õ¤ËÌá¤ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£