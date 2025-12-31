¡Ú¹ÈÇò¡ÛM!LK¡¢10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö¤¸¤£¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¡¡ºÇ¸å¤Ï°ìÎé
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎM!LK¤¬ÅÐ¾ì¡£SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯Âç¥Ð¥º¥ê¡ª¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡M!LK¤Ï¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2014Ç¯11·î·ëÀ®¤µ¤ì¡¢19Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯3·î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯11·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRibbon¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£25Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡ÈÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢²Î»ì¤Î°ìÀá¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¸¤£¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ë¡Á¡©½Ð¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤È²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢10Ç¯¤ÎÈá´ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Öº£Æü¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤«¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢5¿Í¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Î¾§Ãæ¤â¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ë¤Ï»Ê²ñ¤Î3¿Í¤â¡È¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï°ìÎé¤ÇÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
